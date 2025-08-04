Синоптик Леус объяснил, почему 4 августа на Москву обрушился сильный ливень

Днем 4 августа в Москве прошел сильный ливень, это природное явление прогнозировали синоптики, а МЧС РФ просили жителей российской столицы и туристов быть внимательными в период непогоды. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в Telegram-канале , что ливень накрыл главный российский город из-за активного южного циклона.

«Как мы и ожидали, сегодня (4 августа — ред.) столичный регион оказался в зоне сильных дождей, связанных с активным южным циклоном. Уже в ранние утренние часы на юге Подмосковья местами выпало около четверти от месячной нормы осадков. Днем сильные дожди продолжились, в южных и восточных районах области их сопровождали грозы. Наиболее сильные дожди прошлись по центральным районам региона. В результате в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, выпало 28 мм осадков или немногим больше трети (36%) от августовской нормы», — рассказал Леус.

По словам синоптика, аналогичное с ВДНХ количество осадков зафиксировали станции Балчуга и Тушино. В Строгино и Бутово в осадкомеры попало по 26 мм дождевой воды.

Наибольшее количество дождя зафиксировано в аэропорту Шереметьево — 38 миллиметров, что составляет почти половину месячной нормы августа. Обильные осадки также выпали в Долгопрудном (35 мм), Солнечногорске (31 мм) и Серпухове (30 мм).

Несмотря на сильные дожди, рекордных показателей в регионе не зарегистрировано. Количество выпавших осадков соответствовало прогнозам метеорологов — от трети до половины месячной нормы.

По словам Леуса, пик непогоды уже прошел. Хотя дожди продолжатся в ночное время, их интенсивность будет гораздо ниже, чем днем. Ожидается, что за ночь выпадет всего 2-7 мм осадков. Только на юге области местами возможны осадки более 10 мм.