сегодня в 18:17

Синоптик Леус: начало ноября в Московском регионе будет теплым

В первых числах ноября в Московском регионе ожидается теплая погода. Завтра будет от пяти до семи градусов тепла, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

2 ноября дождей не будет. Температура воздуха ожидается на уровне пяти-семи градусов тепла.

3 ноября возможен дождь. Также ожидается от 8 до 10 градусов тепла.

4 ноября выпадут осадки. Температура воздуха будет от 8 до 10 градусов тепла.

5 ноября ожидается небольшой дождь. Будет от 8 до 10 градусов тепла.

Температура первой декады ноября будет на четыре-пять градусов выше положенной климатической нормы. Снега в эти дни не будет.

