Синоптик Леус: на Земле продолжается магнитная буря

Магнитная буря, которая началась в околоземном пространстве в середине ночи, продолжается, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что после 6 часов утра в субботу возмущения геомагнитного поля стали менее интенсивными, сейчас магнитная буря оценивается как слабая, или класс G1. А ночью был класс магнитной бури G2.

Как отмечают мировые прогностические центры, Земля будет в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра по 19 мая. Поэтому 17 мая и в ближайшие дни геомагнитное поле находится в основном в слабо возмущенном состоянии, будут отмечаться небольшие по времени периоды магнитных бурь, по большей части класса G1.

Ранее врач-кардиолог Татьяна Романенко заявила, что влияние магнитных бурь на здоровье не доказано. По ее словам, это похоже на эффект ноцебо — когда человек предполагает, что он станет чувствовать себя хуже, и его самочувствие действительно ухудшается.