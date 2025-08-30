Синоптик Леус: 29-градусная жара ожидается в Москве в субботу

Он уточнил, что в небе будут видны тонкие облака, которые не принесут дождь, а солнечные лучи с южными ветрами повысят температуру воздуха. Суббота может стать одним из самых теплых дней в августе.

Как отметил синоптик, температура в Москве ожидается плюс 27 — плюс 29 градусов, в Подмосковье — от плюс 25 до плюс 30. Будет дуть юго-западный порывистый ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

По словам Леуса, 31 августа прогнозируется день без осадков. Ночью температура ожидается плюс 15 — плюс 17 градусов, днем — от плюс 27 до плюс 29.