Синоптик Ильин: В Москве и области всю неделю ожидаются дожди

Всю рабочую неделю в Московском регионе будут идти дожди, а столбики термометров в столице и области не будут подниматься выше плюс 23 градусов. Таким прогнозом с 23 по 27 июня поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, днем столбики термометров покажут от плюс 18 до 23 градуов. Самый теплый день — вторник, 24 июня (от плюс 21 до 23 градусов), а самые холодные — четверг и пятница (от плюс 14 до 17 градусов в некоторых районах). Ночью температура будет опускаться до плюс 10 — плюс 14 градусов, но в ночь на вторник возможны от плюс 7 до плюс 9 градусов.

Осадки будут идти всю неделю, временами более продолжительные — особенно в четверг, 26 июня. Общий объем дождей не превысит 5 мм. Ильин пояснил, что такая погода типична для нашего региона, и до конца июня жары не ожидается.

Ветер будет меняться: во вторник и среду — южный и юго-западный (5–10 м/с, порывы до 15 м/с), в четверг — западный, в пятницу — северный и северо-западный (4–7 м/с). Давление в понедельник достигнет 745 мм рт. ст., к среде-четвергу снизится до 735 мм, а к пятнице немного повысится до 740 мм.