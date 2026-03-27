Синоптик Ильин сообщил о первом дожде в Москве 27 марта

сегодня в 11:52

Синоптик Александр Ильин: осадки начнутся во второй половине дня 27 марта

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что во второй половине дня 27 марта в Москве возможен дождь, сообщает RT .

По словам специалиста, на столичный регион с юга и юго-востока надвигается теплый атмосферныи фронт с облачной массой, который принесет осадки. Основная зона дождей пройдет южнее Москвы и Московской области.

В ночь на 28 марта температура в Москве и Подмосковье составит около 0…+2 градусов.

«А днем температура поднимется до +13…+15 градусов. Будет облачная с прояснениями погода, опять же, есть вероятность дождя в первую половину субботы», — отметил синоптик.

В воскресенье, 29 марта, осадков не ожидается.

«Ночью температура будет составлять +1…+3 градусов, а днем — достигать значений +14…+16 градусов. Атмосферное давление будет иметь ровный ход — 748 мм ртутного столба, затем, в ночь на понедельник (ред. — 30 марта), начнет стремительно понижаться», — заключил Ильин.

