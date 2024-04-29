Синоптик Ильин предупредил москвичей о падении атмосферного давления 1 мая

Он уточнил, что 29, 30 апреля и 1 мая в городе ожидается плюс 18 — плюс 23 градуса. Теплее всего будет 30 апреля. Атмосферное давление самое высокое 29 апреля, оно поднялось до 760 мм рт. ст. 30 апреля оно прогнозируется в районе 758 — 760 мм рт. ст., а 1 мая упадет до 750 мм рт. ст.

По словам специалиста, что 2 мая температура в мегаполисе снизится на 5-7 градусов. Днем в Подмосковье будет плюс 13 — плюс 18 градусов. При этом, вероятно, похолодает еще больше, столбики термометров могут опустится до плюс 10 — плюс 15.

Синоптик предупредил, что 3 и 4 мая ожидается более холодная погода. Температура 3 мая составит плюс 11 — плюс 16 градусов, 4 мая — от плюс 7 до плюс 12.

«Но, если процессы пойдут по неоптимистичному прогнозу, то в пятницу уже даже выше плюс 10 градусов температура в Москве не поднимется. В субботу также пройдут небольшие дожди», — рассказал Ильин RT.

Он добавил, что ночью 2, 3, 4 мая температура будет понижаться до плюс 3 — плюс 8 градусов.