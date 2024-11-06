Синичкин день стартует в Подмосковье 12 ноября

Московская область одной из первых присоединилась к исследовательскому проекту союза охраны птиц России «Российская зима». Акция традиционно стартует 12 ноября, когда отмечается Синичкин день — экологический праздник, в канун которого жители готовятся к встрече «зимних гостей» — птиц, остающихся на зимовку в российских регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей и других, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Начиная с этого дня и в течение всей календарной зимы, любители и профессионалы со всех уголков России наблюдают зимующих птиц и делятся своими наблюдениями. Основной площадкой, на которой размещаются наблюдения, уже не первый год становится ресурс iNaturalist.org.

Начать наблюдения за птицами, развешивать кормушки можно, не дожидаясь Синичкина Дня. К акции присоединились уже несколько регионов России. Создан зонтичный проект конкурса «Российская зима 2024-2025», его страничка, посвященная Москве и Подмосковью, доступна по ссылке. Перейдя на региональный проект, можно найти данные о кураторе региона, узнать у него о зимних активностях по наблюдениям за птицами, конкурсах и других мероприятиях для орнитологов и бердвотчеров. Минэкологии Подмосковья поддерживает проект и приглашает к участию всех любителей птиц.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.