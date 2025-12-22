Синхронное сальто китайских роботов стало сенсацией на концерте певца Ван Лихуна

На выступлении популярного китайского исполнителя Ван Лихуна робототехническая группа G1, разработанная китайской компанией Unitree Robotics, произвела фурор, выполнив синхронные сальто вперед в качестве подтанцовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post (SCMP).

«Шесть человекоподобных роботов G1 компании Unitree Robotics успешно выполнили синхронное сальто вперед, выступая в качестве подтанцовки на концерте в Чэнду в прошлый четверг», — говорится в сообщении.

Роботы продемонстрировали хореографию под песню Open Fire вместе с Ван Лихуном и другими танцорами, облаченными в блестящие серебристые топы и черные брюки. Помимо сальто, они также показали последовательность движений, демонстрируя сложные танцевальные элементы руками, ногами, а также выполняли вращения.

Их выступление, в особенности идеально синхронное сальто, мгновенно стало вирусным и привлекло внимание мировой общественности. После репоста видео Илоном Маском в социальной сети X с комментарием «впечатляюще», популярность выступления взлетела, как отмечает издание SCMP.

В начале декабря Unitree Robotics презентовали «первое в мире приложение, предназначенное для человекоподобных роботов». В этом приложении владельцы роботов получили возможность обмениваться новыми действиями и данными, которые они использовали для обучения андроидов. Unitree Robotics закрепила за собой статус лидера в области робототехники в Китае.

