«Синдром отличницы» и стереотипы: почему женщинам сложнее строить карьеру?

Психолог Просвирякова: россиянки до сих пор сталкиваются с карьерными ловушками

Эксперт по психологической безопасности на рабочем месте, основатель международного научно-тренингового центра Ирина Просвирякова заявила, что в России женщины до сих пор сталкиваются с карьерными ловушками: им сложнее получать высокие должности из-за «синдрома отличницы» и недооценивания собственных навыков и амбиций, сообщает MIR24.TV .

«Женщины действительно часто оказываются теми, кто „держит на себе“ рутину, коммуникации, помощь коллегам, адаптацию новичков и даже „тушение пожаров“, когда дедлайны поджимают», — отметила специалист.

По ее словам, высокая работоспособность парадоксальным образом может только мешать карьерному росту: много задач — это не то же самое, что стратегически точные решения.

Часто женщинам мешают стереотипы: руководство не верит, что они готовы к лидерству, и считает их менее стрессоустойчивыми.