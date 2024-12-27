Символ Нового года: как выбрать качественные мандарины

Мандарины впервые попали в Россию из Германии в 1870-х, но стали символом российского Нового года лишь спустя столетие — только во второй половине ХХ века. Как выбрать самые качественные и вкусные плоды к праздничному столу, сообщает «ФедералПресс» .

В целом определить, будет ли мандарин вкусным, можно по его внешнему виду. Так, у спелых мандаринов цвет кожуры должен быть равномерным, от ярко-желтого до насыщенного оранжевого. Зеленые пятна могут быть только на абхазских мандаринах.

Текстура кожуры тоже говорит о качестве: гладкая и упругая кожица, без видимых повреждений отличает хорошие мандарины. Сморщенная кожура или темные пятна говорят о том, что фрукты перезрели, слишком долго лежали, перемерзли или уже начали подгнивать.

А вот размер не влияет на вкус. Если мандарины крупные, не факт, что они окажутся сладкими, скорее наоборот.

Увесистые мандаринки, скорее всего, будут вкусными, а слишком легкие — наверняка окажутся сухими внутри.

При выборе мандаринов стоит их понюхать. Яркий цитрусовый запах будет у сладких мандаринов, если же плоды пахнут слабо, то они наверняка не дозрели или же это просто такой сорт.

Что касается сортов, то абхазские мандарины понравятся любителям классического вкуса с кислинкой, к тому же их легко чистить благодаря тонкой кожуре, которая не плотно прилегает к мякоти.

Многие любят сладкие марокканские мандарины ярко-оранжевого цвета без косточек, а вот турецкие бывают кисловатыми, у них толстая кожура и крупный размер.

Клементины — очень большие фрукты, нечто среднее между апельсином и мандарином, они достаточно сладкие. Сейчас на прилавках появились и китайские мандарины бэби, они имеют мягкий и небольшой размер.

Чтобы купить свежие мандарины с минимальной обработкой, лучше пойти на рынок. А вот в магазинах выше риск купить залежавшийся товар.