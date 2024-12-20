Симоньян: замедлять YouTube не будут, если он начнет вести себя прилично

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что работа YouTube не будет замедляться, если видеохостинг начнет вести себя прилично, сообщает РИА Новости .

По ее словам, пока YouTube не «вышвырнул» российских журналистов, блогеров и общественных деятелей, — его никто не трогал.

«Поэтому, на мой вкус, ведите себя прилично, и не будет никакого замедления», — отметила она.

Пользователи мобильных операторов в России потеряли возможность пользоваться YouTube. Видео либо не загружается вовсе, либо это происходит очень медленно. Ранее стало известно, что скорость работы сервиса снижали на 30%, и такой режим применялся только для ПК-пользователей. С начала второго месяца зимы ограничения будут ужесточены, что также затронет мобильную версию приложения.

19 декабря, президент России Владимир Путин прокомментировал замедление работы YouTube в России. Причиной данных проблем стало неисполнение Google российских законов. В результате сервис страдает от замедления, вызванного действиями самого IT-гиганта.

По словам президента, YouTube и Google обязаны следовать российским законодательным нормам и не должны использовать интернет для политических маневров в интересах своих правительств.

Таким образом вопросы о причинах замедления следует адресовать не российским властям, а непосредственно представителям Google. Кроме того, существует и ряд проблем с инфраструктурой сервисов. Google прекратил финансирование своих дочерних компаний на территории России с момента начала специальной операции.