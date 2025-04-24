Симоньян: пока люди ценят и помнят жертву предков, русские будут «жить вечно»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что не чувствовать благодарность в День Победы можешь лишь очень циничный и плохой человек.

Обращаясь к добровольцам и тем, кто участвует в акции «Георгиевская ленточка», начавшейся 24 апреля, она подчеркнула, что Светлая Пасха и 9 Мая для нее — два ключевых праздника, олицетворяющих надежду.

«9 Мая — это возвращение к жизни нашей страны, нашего народа, которое было обеспечено… невообразимой жертвой нашего народа. Самой большой жертвой, принесенной на алтарь борьбы с фашизмом всех стран, кто с фашизмом боролся. Мы горды этим невероятно», — отметила Симоньян.

Она также заявила, что до тех пор, пока сохраняется память о подвиге предков, русский народ будет «жить вечно».