Симоньян назвала популяризацию русского языка за границей подвигом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила продвижение русского языка за рубежом с подвигом. Она выступила на церемонии вручения Международной премии «Евразия».

Симоньян заявила, что люди за границей могут столкнуться с серьезными проблемами из-за использования русского языка и интереса к России. По ее словам, речь идет в том числе об уголовном преследовании и угрозах отъема детей.

«Сейчас популяризировать русский язык за границей — ну это фактически подвиг», — сказала Симоньян.

Главред RT вручила награду в номинации «Язык мира» исполнительному директору конкурса «Русский ГлаголЪ» Анне Костюковской. Во время награждения Симоньян назвала язык главной объединяющей силой.

Ранее белорусский паралимпиец, бизнесмен и благотворитель Алексей Талай поблагодарил премию «Евразия». Он отметил, что благодаря ей о проектах узнают по всему миру.

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