Симоньян назвала меморандум RT и министерства информации Омана прорывом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что подписание меморандума между RT Arabic и министерством информации Омана — это прорыв.

По ее словам, работа над соглашением велась в течение двух лет и теперь позволит телеканалу и министерству обмениваться новостями и видеоконтентом.

«Мы будем предоставлять большое количество и документальных фильмов, и оперативной информации», — добавила Симоньян.

Кроме того, корреспонденты RT смогут выходить в прямой эфир телеканалов Омана, а оманские коллеги — на RT Arabic. Также планируется проведение обучения.

Главред RT подчеркнула, что подписание этого документа пойдет только на пользу, и напомнила о действующем между Россией и Оманом безвизовом режиме.