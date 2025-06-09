Сим-карты теперь можно оформить в МФЦ Ленинградской области

Теперь сим-карты доступны в многофункциональном центре Ленинградской области. Оператор начал продажу своих сим-карт через МФЦ страны, и первым регионом реализации проекта стала Ленобласть, сообщили в пресс-службе МегаФона.

Уже к концу июня более 40 центров госуслуг местной сети МФЦ предложат клиентам возможность подключиться к оператору. Это нововведение поможет как новым, так и действующим абонентам сэкономить время при оформлении договора об оказании услуг связи.

Первой точкой продаж сим-карт оператора стал бизнес-офис «Всеволожский», а в ближайшие недели услуга появится во всех центрах госуслуг региона.

Особенно удобным это решение будет для отдельных категорий пользователей, включая иностранных граждан. С 1 января текущего года в законе «О связи» действуют новые правила заключения договоров сотовой связи с иностранцами и лицами без гражданства.

Для оформления контракта иностранному гражданину необходимо подготовить нотариально заверенный перевод паспорта, оформить СНИЛС, создать и подтвердить аккаунт на портале Госуслуг, а также зарегистрироваться в Единой биометрической системе.

Получение СНИЛС требует визита в МФЦ или отделение Социального фонда России, а для сдачи биометрии нужно обратиться в банк. Весь процесс может занять до двух недель. При этом оператор начнет оказывать услуги только после проверки данных абонента в системе Госуслуг и ЕБС.

Совместная работа оператора и МФЦ поможет клиентам быстрее получить СНИЛС, завести аккаунт на Госуслугах и оформить сим-карту, так как теперь все эти процедуры можно пройти в одном месте.

В будущем оператор планирует распространить подобное сотрудничество с МФЦ и на другие регионы России.

«Создание лучших клиентских путей, включая сокращение временных затрат наших клиентов по оформлению договоров на услуги связи, является приоритетным направлением при работе с новыми клиентами. Так, значительная часть иностранных граждан прибывает в нашу страну всего на два-три месяца и зачастую просто не имеет возможности пройти все необходимые процедуры для активации контрактов. Наше сотрудничество с ГБУ ЛО „МФЦ“ позволит кардинально упростить клиентский путь иностранца при заключении нового договора и уменьшить сроки оформления», — отметил директор департамента по развитию Игорь Глебов.