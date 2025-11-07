Сим-карты россиян планируют «охлаждать» после поездок за границу

Мобильный интернет и SMS собираются отключать на сутки после роуминга

В ближайшее время в РФ может заработать 24-часовой «период охлаждения» для сим-карт россиян, вернувшихся из-за рубежа. В это время у них не будут функционировать мобильный интернет и SMS-сообщения, рассказал « Коммерсанту » источник на телеком-рынке, информацию подтвердили еще три собеседника в сфере.

На телефон россиянину будет отправляться ссылка. По ней необходимо будет перейти и указать капчу. Затем мобильный интернет и возможность получать, отправлять SMS-сообщения снова появится.

Директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко рассказал, что в обращении все еще есть «бесхозные» сим-карты. Некоторые из них оформлены на настоящих людей, но они об этом не знают.

24-часовой «период охлаждения» может вводиться в двух случаях. Либо если абонент находился в международном роуминге, либо если сим-карта была неактивна не менее 72 часов.

В Минцифры на запрос ответ не дали. В «МегаФоне», Т2, «Вымпелкоме» и МТС отказались комментировать информацию.

