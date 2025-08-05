Силы ПВО за два часа уничтожила 13 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны c 22.00 мск до полуночи уничтожили и перехватили 13 беспилотников ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

ПВО сбили 12 беспилотников над территорией Брянской области и один — над территорией Калужской области.

С 23:00 3 августа до 05:20 4 августа российские средства ПВО сбили и заглушили 61 беспилотник ВСУ над регионами страны. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

18 беспилотников сбили над Черным морем, 12 над Воронежской областью. 11 БПЛА ликвидировали над Крымом.