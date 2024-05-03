Силовики в масках ворвались на пивзавод «Афанасий» под Тверью
Силовики пришли с проверкой на пивоваренный завод «Афанасий» в Тверской области
Фото - © Медиасток.рф
На пивоваренный завод «Афанасий» в Тверской области нагрянули сотрудники силовых структур, сообщает РБК.
Как рассказал источник, причина визита силовиков неизвестна.
В холдинге отметили, сотрудникам завода «персонально авансом показывают театральную постановку о силовой подготовке ФСБ». Проверку там также назвали «хорошим знаком для имиджа».
Кроме того, в холдинге добавили, что завод платит в российский бюджет 2 млрд рублей ежегодно.
На снимках, размещенных холдингом, видны люди в форме, они находятся около склада и в коридорах.