Силовики пришли с проверкой в московские больницы Пирогова и Юдина

Следователи изъяли документы и осмотрели места происшествия в рамках уголовного дела о смерти мужчины, который лечился в московских больницах имени Н. И. Пирогова и С. С. Юдина. В медучреждениях пациент подхватил сразу две смертельные инфекции, сообщает Baza .

Особенно сотрудников правоохранительных органов интересовали отделение гемодиализа в больнице Пирогова и отделение реанимации и интенсивной терапии № 9. Здесь лечился от почечной недостаточности детский педагог по гитаре Александр Соколов.

Процедуру гемодиализа пациент проходил несколько раз в неделю. Здесь ему в организм занесли инфекцию золотистого стафилококка, вызывающую пневмонию, эндокардит и остеомиелит.

В феврале состояние пациента ухудшилось и его доставили в инфекционную больницу № 2 с двусторонним воспалением легких. Соколов жаловался, что врачи требуют у него деньги — каждый «подход» медика якобы стоил 300 рублей. Он рассказал об этом сыну и попросил перевести ему деньги.

Мужчина чувствовал себя все хуже и его перевели в ГКБ имени Юдина. Здесь ему занесли вторую ацинетобактериальную инфекцию, которая вызывает пневмонию и сепсис. 6 марта Соколов скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В ходе проверки стало известно, что покойный ругался с руководством больницы Пирогова. Поэтому проверялась даже версия об умышленном убийстве.