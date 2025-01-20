Силовики отвезли активиста Глеба Бабича в военкомат в Москве, а затем отпустили

Активиста Глеба Бабича задержали, когда он снимал рейд по поиску нелегальных мигрантов в Москве, привезли в военкомат, а потом отпустили. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Инцидент произошел в понедельник у станции метро «Теплый Стан». Бабич решил зафиксировать на видео, как проходит рейд. В этот момент его схватил силовик. Как утверждает активист, его несколько раз ударили по ногам, а затем отвели в автозак, где проверили паспорт и телефон.

«Начал угрожать, что на меня заведут уголовное дело за терроризм», — написал Бабич про силовика, задержавшего его.

Активист отметил, что затем его отвезли в другое место, где сотрудник полиции еще раз заглянул в его паспорт. Правоохранитель обнаружил, что в нем нет штампа о постановке на воинский учет.

Бабич в ответ рассказал, что у него есть аспирантское удостоверение, а также отсрочка от службы в армии до 2027 года. Несмотря на это, активиста отвезли в военкомат Новомосковского и Троицкого административных округов. Затем мужчину отпустили.