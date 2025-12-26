Сильный ветер и мокрый снег: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды

сегодня в 16:13

В Северной столице завтра, 27 декабря, прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу, опираясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сообщает газета «Петербургский дневник» .

По прогнозам метеорологов, в городе на Неве произойдет резкое ухудшение погоды.

Ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега с дождем, а скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.

Кроме того, жителей Петербурга предупредили о вероятности налипания мокрого снега и образовании гололедицы на отдельных участках дорог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.