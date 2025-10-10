Сильный туман ожидается в Московской области

сегодня в 17:45

10 октября в Московской области ожидается сильный туман. Он накроет регион до 10:00 11 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Видимость снизится до 100-500 метров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области посоветовали водителям включить противотуманные фары. Также им рекомендовали придерживаться достаточной дистанции.

Помимо этого, необходимо не допускать резких маневров. Пешеходам нужно соблюдать внимательность при переходе дороги. Также важно носить одежду со светоотражающими элементами.

