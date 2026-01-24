Сильный туман накроет Подмосковье в ближайшие часы

сегодня в 10:34

В ближайший час с сохранением до 13 часов субботы местами в Подмосковье прогнозируются туман с видимостью 100–500 м, а также изморозь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Жителям области рекомендовали быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности. Сохранять спокойствие, не поддаваться панике. В случае необходимости следует обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

Туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на машине водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, поэтому нужно увеличить обычную дистанцию от других авто.

Также пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог в непогоду.

