Сильный перепад температуры: кузбассовцам рассказали о погоде в регионе

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе в конце текущей недели, по ночам температура будет опускаться ниже 0 градусов, сообщает Сiбдепо .

По информации, предоставленной Кемеровским ЦГМС, в ближайшую ночь ожидается понижение температуры: от -8 до -13 градусов, местами от -2 до -7 градусов. В дневные часы в пятницу, 17 октября, воздух прогреется до значений от 0 до +5 градусов. Вероятность выпадения осадков отсутствует, однако местами возможны дым и дымка.

В субботу, 18 октября, ночью прогнозируется от -7 до -12 градусов, местами от -1 до -6 градусов. Днем станет теплее, температура поднимется до +2 — +7 градусов. Осадки не предвидятся.

В воскресенье, 19 октября, ночью в Кузбассе ожидается от -3 до -8 градусов, местами возможно похолодание до -13 градусов. Днем температура повысится и составит от +2 до +7 градусов.

