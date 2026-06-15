Сильный ливень затопил улицы в нескольких районах Петербурга

Сильный дождь начался в Петербурге и уже затопил часть улиц

Сильный дождь начался в Петербурге и уже залил часть улиц. Первыми под ливень попали Петроградский и Приморский районы, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

На Петроградской стороне без резиновых сапог уже сложно передвигаться: на улицах собрался заметный слой воды. Журналист Камилла Латыпова сообщила, что тучи быстро дошли и до других районов города.

На Комендантском проспекте также начался сильный дождь. Журналист Елизавета Зыкова рассказала, что петербуржцы стараются быстрее укрыться под навесами.

На юге Петербурга ситуация пока спокойнее. В Невском районе ливень прошел местами: на Дыбенко небо затянули тучи, но дождь еще не начался. На Софийской улице вода льет сильным потоком.

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