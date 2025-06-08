Сильный ливень и гроза при шквалистом ветре сохранятся до трех часов ночи 9 июня

Гроза и сильный ветер в Москве будут локально наблюдаться до 3 часов ночи 9 июня

Синоптики Росгидромет спрогнозировали, что с 9 вечера 8 июня до 3 часов ночи 9 июня в Москве местами сохранятся сильный ливень, гроза и град, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Также во время грозы шквалистый ветер будет достигать порывов в 20-25 метров в секунду. кроме того, сохраняется вероятность формирования смерчей.

Кроме того, на улицах Москвы было организовано дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток», чтобы вовремя обнаруживать и устранять большие скопления воды.

Водителям порекомендовали двигаться в это время по дорогам с пониженной скоростью и увеличенной дистанцией, а также избегать внезапных маневров. При парковке ставить авто подальше от деревьев.

Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости можно звонить по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-31-01.

В течение дня 8 июня в Москве наблюдались локальные подтопления, сильная гроза и ветер.