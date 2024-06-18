Сильнейшие дожди ожидаются в Москве 18 июня с 12:00 до 18:00

18 июня в Москве будет бушевать ненастная погода на протяжении всего дня. Наибольшая интенсивность осадков ожидается в период с 12:00 до 18:00, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале .

По ее словам, южный циклон продолжает действовать в Москве, из-за чего город заливает дождем. Количество осадков на территории столичного региона днем может существенно различаться: где-то 5-10 мм, а местами 20-40 мм.

Самое большое количество осадков выпадет в период с 12:00 до 18:00. Ожидается, что вечером в столице будет гроза.

К утру 18 июня на ВДНХ, по которой оценивают климат Москвы, с начала месяца выпало уже 136,3 мм осадков. Пока что это шестой результат с 1879 года.

За последнюю декаду июня прогнозируется выпадение еще 15-17 мм осадков. Благодаря этому июнь 2024 года может войти в тройку самых дождливых.