«Сильнейшая интоксикация»: в Уфе спасают «черного» лебедя, отравившегося нефтью
Фото - © Staryh Luiba / Фотобанк Лори
Два лебедя увязли в нефти в промзоне Уфы. Один из них погиб, а второго удалось вытащить. Сейчас птицу, у которой сильное отравление, пытаются спасти, сообщает телеканал UTV.
Руководитель Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников предположил, что лебедь со своей парой пролетал над промзоной в Черниковке. Вероятно, птицы приняли нефть за воду и подлетели. Они оба увязли в пятне.
Специалист отметил, что один лебедь погиб, а второй сумел выбраться, но сильно отравился. Предположительно, это произошло около одной-двух недель назад. Людям удалось достать его с промзоны после четырех дней поисков. Птица полностью была испачкана нефтепродуктами.
«У него сейчас в любом случае стопроцентно сильнейшая интоксикация», — подчеркнул Стрельников.
Специалисты центра отмыли «черного» лебедя, который на самом деле оказался белым, и сейчас пытаются его спасти. Пернатое животное отмывают от загрязнений крахмалом.
Стрельников отметил, что это не первый подобный случай с птицей, произошедший на данной территории.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.