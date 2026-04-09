«Сильнейшая интоксикация»: в Уфе спасают «черного» лебедя, отравившегося нефтью

Два лебедя увязли в нефти в промзоне Уфы. Один из них погиб, а второго удалось вытащить. Сейчас птицу, у которой сильное отравление, пытаются спасти, сообщает телеканал UTV .

Руководитель Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников предположил, что лебедь со своей парой пролетал над промзоной в Черниковке. Вероятно, птицы приняли нефть за воду и подлетели. Они оба увязли в пятне.

Специалист отметил, что один лебедь погиб, а второй сумел выбраться, но сильно отравился. Предположительно, это произошло около одной-двух недель назад. Людям удалось достать его с промзоны после четырех дней поисков. Птица полностью была испачкана нефтепродуктами.

«У него сейчас в любом случае стопроцентно сильнейшая интоксикация», — подчеркнул Стрельников.

Специалисты центра отмыли «черного» лебедя, который на самом деле оказался белым, и сейчас пытаются его спасти. Пернатое животное отмывают от загрязнений крахмалом.

Стрельников отметил, что это не первый подобный случай с птицей, произошедший на данной территории.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.