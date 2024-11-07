Сила мысли: эксперт рассказал о технологии имплантации нейроинтерфейсов

Эксперт по цифровой трансформации и внедрению решений на базе ИИ Павел Бутенко заявил, что технологии имплантации нейроинтерфейсов в будущем позволят людям с ограниченными возможностями управлять устройствами силой мысли и даже восстанавливать утраченные функции, сообщает «МИР 24».

«Например, парализованные пациенты смогут управлять экзоскелетами, а люди с нарушениями речи — общаться с помощью декодирования мыслей в слова», — уточнил Бутенко.

По его словам, сегодня достигнуты большие успехи в этой области: ученые проводят эксперименты и разрабатывают системы для восстановления коммуникаций у больных с синдромом «запертого человека». Но в любом случае такие операции будут еще долго рискованными и сложными.

Ранее специалисты российской биотех-лаборатории впервые в мире соединили мозг крысы с нейроинтерфейсом. Животное отвечало на сложные вопросы при помощи клавиатуры.