Сила или слабость: как зумеры и миллениалы воспринимают школьную травлю?

Эксперты компании «Где мои дети» провели исследование среди зумеров (18–27 лет), миллениалов (28–43 года), поколения Х (44–59 лет) и бэби-бумеров (60–78 лет), чтобы выяснить, как формируется отношение к школьной травле у разных поколений. Нынешний рост статистики буллинга в учебных заведениях не говорит о том, что травли стало больше, рассказала РИАМО специалист по социально значимым проектам «Где мои дети» Светлана Михайлова.

Зумеры считают школьную травлю жестоким опытом, а миллениалы уверены, что именно это помогло им стать сильнее. При этом каждый второй зумер (53%) предпочитает молчать при столкновении с буллингом, в то время как миллениалы идут на конфликт с обидчиками (39%).

Где и когда сталкивались с травлей?

Почти каждый третий миллениал (35%) сталкивался с травлей в школе, тогда как среди представителей поколения Z количество таких случаев составляет 61%. Старшее поколение (Х и бэби-бумеры) сталкивалось с буллингом в 2,5 раза реже молодого.

Михайлова отметила, что рост статистики не говорит о том, что травли стало больше. По ее словам, раньше случаи буллинга оставались в тени и воспринимались как норма и даже часть социализации. Сегодня все больше людей открыто говорят об этой проблеме.

«Общество стало более осведомленным в вопросах психологического благополучия, а школы и родители лучше понимают последствия травли. Современные дети и подростки лучше понимают свои права и не боятся заявлять о несправедливом отношении», — рассказала Михайлова.

Кибербуллинг (оскорбления в социальных сетях, онлайн-угрозы) — характерная проблема более молодого поколения. Почти половина представителей зумеров (47%) сталкивалась с агрессией в интернете, тогда как среди миллениалов этот показатель значительно ниже — всего 15%. Психологическая травля (насмешки, оскорбления, игнорирование) остается самым распространенным видом буллинга для всех возрастных групп: от 87% у зумеров до 62% у бэби-бумеров.

Как поколения воспринимают травлю?

Зумеры чаще других называют травлю жестоким опытом (40%), повлиявшим на их самооценку. Миллениалы рассматривают это испытание как мотивирующий фактор (22%). Интересно, что 30% поколения X считают, что травля сделала их сильнее, а среди бэби-бумеров этот показатель еще выше — 38%. Младшее поколение чаще говорит о травле как о ситуации, вызывающей чувство изоляции (20%), а бэби-бумеры, напротив, описывают это как опыт, который сплотил их с другими детьми (38%).

«Каждое поколение воспринимает травлю по-разному, и подход к ее преодолению тоже должен учитывать возрастные особенности. Для зумеров важно понять, что обращение за помощью — это не слабость, а шаг к решению проблемы. Миллениалам, которые склонны вступать в конфронтацию, важно помнить, что конфликт может лишь обострить ситуацию. Поколение X и бэби-бумеры, привыкшие справляться с проблемами самостоятельно, должны понимать, что травля действительно может стать для них мотиватором в моменте, но это не значит, что стоит игнорировать свои чувства. Если вы столкнулись с травлей еще в школьном возрасте, но это до сих пор вас беспокоит, — это повод обратиться к специалистам», — заявила эксперт.

Реакция на травлю

Молчание и попытки справляться с травлей самостоятельно остаются распространенной стратегией, особенно у зумеров, ее выбирает каждый второй (53%). Миллениалы же чаще обращаются за поддержкой к друзьям (18%) или конфликтуют с обидчиками (39%). Любопытно, что современные поколения, несмотря на доступность психологической помощи, редко используют этот ресурс. Лишь 13% зумеров и 12% миллениалов готовы обратиться к психологу, если столкнутся с буллингом вновь.

«Если травля произошла вновь, независимо от поколения, — важно искать психологическую поддержку, не оставаясь один на один с проблемой. Для всех поколений важно помнить: травля — это не ваша вина, и сейчас есть возможность получить помощь. Сегодня в России существуют бесплатные линии психологической помощи, куда можно обратиться анонимно», — заключила Михайлова.