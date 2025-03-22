«Сидят как в санатории»: появились подробности жизни террористов из «Крокуса»

Террористы, которые расстреляли людей в «Крокусе» и устроили пожар, год сидят в комфортных условиях в столичном СИЗО «Лефортово». Там одному из них вернули зрение, сообщает SHOT .

20-летнему экс-барберу Мухаммадсобиру Файзову* сделали в СИЗО операцию на глаз. Сейчас молодой человек хорошо видит, а также прекрасно себя чувствует. Он оказал сопротивление силовикам при задержании и был ранен. На первое заседание суда террориста привезли в коляске с мочеприемником, а сейчас он придерживается ЗОЖ, не курит и пытается заниматься спортом. Кроме того, бывший парикмахер сам себя модно стрижет и подравнивает бороду.

Как рассказали адвокаты, Файзова* считают самым хитрым из всей банды. Он все еще многого недоговаривает и готов давать показания только после того, как опросят сообщников. Также он просит принести в камеру Коран, но этого не сделали.

Адвокат отца четырех детей Далерджона Мирзоева* заявил, что его подзащитный сидит в двухместной камере с украинцем. Он неадекватно вел себя на первом заседании суда, но за год, проведенный в СИЗО все осознал. Чувствует себя отлично. Он более разговорчив, чем Файзов*, активно сотрудничает со следствием и рассказывает о жизни, о брате, который воевал в Сирии) под флагом ИГИЛ**. Террорист разговаривает только на таджикском языке. Он отметила, что удивлен вежливостью и деликатностью российских следователей.

Главарь банды террористов Шамсидин Фаридуни* и Саидакрам Рачабализоде* (который был с замотанным ухом) сидят в одиночных камерах. Как считают общественники, в общих камерах они бы не дожили до суда. Сотрудники изолятора особенно внимательно следят за ними, чтобы террористы ничего с собой не сделали.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске совершили 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять из автоматов по людям, а затем подожгли здание. Жертвами нападения стали более 140 человек, пострадали свыше 500.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала.

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул глава региона.

* Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

** Террористическая организация, запрещена в России.