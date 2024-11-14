Сидит на шее у пенсионерки и играет в танки: как живет главный скуф России
«Главный скуф России» Алексей Скуфьин три года живет на пенсию своей пожилой мамы Тамары Киририлловны. В ее квартире проживают сам Скуфьин, его жена и сын, причем за жилье и долги супругов платит именно Тамара Кирилловна, сообщает Mash.
По словам женщины, ее 51-летний наследник нигде не работает. У своей мамы Скуфьин проживает вместе с 18-летним сыном и женой.
Тамара Кирилловна добавила, что ее сын не делится подробностями личной жизни и является закрытым человеком.
«Вы представляете, они живут: он (Алексей Скуфьин — ред.) — в одной комнате, жена — в другой, запирается, а сын — в другой, тоже запирается», — призналась родительница Скуфьина.
Алексей говорил маме, что не думает о разводе, потому что является однолюбом.
Кроме того, «главного скуфа России» постоянно увольняют с мест трудоустройства, а живет он на микрокредиты и «целыми днями» играет в танки на компьютере. Помимо этого, однажды Алексея чуть не обманули украинские мошенники, призналась его мама.
14 ноября в Сети появились новости, что в Твери уже как 2 недели ищут Алексея Скуфьина, по фамилии которого создали целую субкультуру «скуфов». Позже сам «главный скуф России» вышел на связь и стал утверждать, что он жив и никуда не пропадал, а сидит дома и играет в компьютер.