Сибирская компания вложила 500 млн в расширение машиностроительного завода в Щелкове

Новосибирская компания «СибЕвроВэн», специализирующаяся на производстве полуприцепов-рефрижераторов, в два раза увеличит производственные мощности завода на территории Подмосковья за счет строительства еще одного цеха. Производственная площадка в Щелкове будет запущена в работу в течение 2 лет. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Подробнее об инвестпроекте рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на площадке XI Международного форума технологического развития «Технопром-2024».

«У компании „СибЕвроВэн“ уже есть производственная площадка площадью 8 тыс. кв. м на территории городского округа Щелково, где производится 100 единиц техники ежемесячно. После запуска второго цеха компания сможет увеличить объем выпускаемой продукции не менее чем в два раза. Общий объем инвестиций в реализацию данного проекта оценивается в 500 млн рублей. Приступить к строительству цеха площадью 8 тыс. кв. м компания рассчитывает во II квартале 2025 года, а уже через год, — во II квартале 2026 года, запланирован ввод в эксплуатацию. Для жителей Щелково и ближайших муниципалитетов на предприятии будет создано не менее 200 новых рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

Компания «СибЕвроВэн» входит в тройку ведущих производителей полуприцепов и около 15 лет занимается производством фургонов рефрижераторов для грузовых транспортных средств, так же несколько лет назад было запущено производство полуприцепов рефрижераторов. На первом этапе предприятие было мелкосерийным, сейчас объем выпускаемой продукции исчисляется несколькими тысячами в год. В ассортименте: фургоны для перевозки мороженого и продуктов глубокой заморозки, бортовые платформы, рефрижераторы, манипуляторы и т. д.

На сегодняшний день основной объем продукции производится на предприятии компании в Новосибирске. Новый цех в Подмосковье позволит не только значительно расширить производственные мощности «СибЕвроВэн», но и сократить логистические цепочки с партнерами, расположенными в западной части России.

«Годовой оборот нашей компании составляет 3 млрд рублей. Полуприцепы „СибЕвроВэн“ поставляются по всей России, а также в Казахстан и Белоруссию. Однако в первую очередь мы рассчитываем усилить позиции компании на внутреннем рынке, ориентируясь на удовлетворение спроса среди наших российских клиентов. Мы сотрудничаем практически со всеми производителями отечественного автопрома, в том числе с калининградской компанией „Грюнвальд“, которая также строит завод в Подмосковье. Таким образом, в дальнейшем мы сможем еще больше развивать наше сотрудничество», — отметил генеральный директор компании «СибЕвроВэн» Евгений Кирик.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.