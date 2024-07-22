Сибирская компания увеличит выпуск фургонов на 100 единиц в Подмосковье

Разрешение на ввод в эксплуатацию нового цеха в г. о. Щелково получила компания «СибЕвроВэн». Документ выдан Главгосстройнадзором Московской области. Проект сопровождал персональный менеджер центра содействию строительства Московской области. Благодаря чему все необходимые согласования застройщик получил в короткие сроки, сообщает пресс-служба ведомства.

В строительство нового цеха компания вложила 250 млн. рублей. В новом здании предприятия, площадью почти 6 тыс. квадратных метров, будут производить автофургоны. Ожидается, что здесь будут выпускать 100 единиц продукции ежемесячно.

Компания специализируется на выпуске различных автофургонов, в том числе, предназначенных для перевозки продуктов глубокой заморозки, фургонов-термосов и рефрижераторов. Производственные площадки предприятия расположены в Московской и Новосибирской областях, а годовой оборот в 2023 году составил более 1,7 млрд рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.