Швелидзе поздравила подмосковный социальный дом «Заозерный» с 10-летием

В Подмосковье социальный дом для мам, детей, пожилых и инвалидов «Заозерный» отметил десятилетие со дня основания, с юбилеем сеть приютов и трудовых общин поздравила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Сотрудники социального учреждения помогают «людям с улицы» восстановить документы и бережно пройти этап повторной социализации, а также обеспечивают их жильем и оплачиваемой работой.

«Хочу сказать слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в это доброе дело: организаторам, священнослужителям, благотворителям, всем неравнодушным людям, которые приносят одежду, средства гигиены и многое другое. В „Заозерном“ проживают около 100 человек, это люди, которые по разным причинам оказались в сложной жизненной ситуации, но не в одиночестве. Благодаря заботе и чуткости они могут здесь изменить свою жизнь, обрести новую семью. Мы всегда поддерживаем важные социальные инициативы: финансовую поддержку оказываем в рамках премии губернатора Московской области „Доброе дело. Мы рядом“, еще в Подмосковье активно работает грантовый конкурс. Мы оказываем организационную помощь, рассказываем о таких проектах в СМИ, привлекаем к добрым делам все больше неравнодушных жителей», — рассказала Швелидзе.

Социальный дом «Заозерный» начал работать в городском округе Щелково в 2014 году. За все десять лет работы долгосрочное или кратковременное жилье в нем нашли порядка трех тысяч человек. В настоящее время в нем живет от 90 до 100 постояльцев, 20 из которых — дети.

«Нам оказывает большую помощь регион. Мы уже 6 раз выигрывали губернаторскую премию „Доброе дело. Мы рядом“. Это позволило нам организовать пункты сбора гуманитарной помощи во всех округах Московской области. Благодаря Московской области мы смогли открыть некоммерческую организацию, чтобы участвовать в конкурсе субсидий, грантов в регионе. А еще была оказана имущественная поддержка. В прошлом году нам передали 2 автомобиля Lada Largus для того, чтобы мы могли возить инвалидов из приютов в больницы или в учреждения для восстановления документов. У нас очень хорошее продуктивное взаимодействие с правительством Московской области», — рассказал координатор общественных и добровольческих проектов в «Доме трудолюбия „Ной“» Сергей Бызин.

Фото - © МРОО «Дом трудолюбия „Ной“ Фото - © МРОО «Дом трудолюбия „Ной“ Фото - © МРОО «Дом трудолюбия „Ной“ Фото - © МРОО «Дом трудолюбия „Ной“ Фото - © МРОО «Дом трудолюбия „Ной“

Жильцы социального дома расселяются согласно категориям: в одном доме селят только матерей и детей, а в другом — инвалидов и пенсионеров. Постояльцы социального приюта делят между собой обязанности. Мужчины выполняют грубую работу: следят за скотом, рубят дрова и занимаются ремонтом различной сложности, а женщины отвечают за уют, порядок и чтобы все были сыты.

«Я сам когда-то попал в трудную ситуацию — остался без жилья. Узнал, что есть такой приют, пришел в него в 2019, сначала работал водителем. А потом стал его руководителем. В „Заозерном“ я встретил жену — она приехала из Луганска, когда там начались боевые действия. Здесь мы обрели все — работу, дом, веру, растим наших детей. А самое главное, ты осознаешь, что делаешь полезное дело — ухаживаешь за стариками и инвалидами, которые просто не могут обойтись без помощи. Наша задача — социализировать людей, оказавшихся в сложной ситуации, привить им интерес к труду, сделать так, чтобы они относились к этому дому, как к своему», — рассказал руководитель социально-трудовой общины «Заозерный» Евгений Андреев.

В настоящее время в состав «Ноя» входит 25 приютов, в которых в общей сложности проживает около 1 100 человек. Примерно 70% населения жильцов находятся в социальных домах. Во всех приютах проходят духовные беседы, основанные на христианском мировоззрении.

«Исполнилось 10 лет нашему первому приюту, в который мы стали брать так называемых социальных подопечных — бездомных стариков, инвалидов, женщин с детьми. До этого мы создавали рабочие дома, которые на 75% состояли из работоспособных мужчин. Уникальность нашей организации в том, что руководители всех наших 25 домов — это люди, которые пришли с улицы и сами когда-то обратились за помощью», — рассказал председатель межрегиональной общественной организации «Дома трудолюбия „Ной“» Емилиан Сосинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.