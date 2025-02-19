Швейцарская гвардия Папы Римского перешла на особый режим службы

Охрана Папы Римского начала репетицию его похорон

Охрана Папы Римского Франциска начала репетицию его похорон на фоне сообщений о критическом состоянии здоровья понтифика, сообщает URA.RU .

По данным ряда изданий, Швейцарская гвардия перешла на особый режим службы.

СМИ сообщали, что мера введена, в том числе, и для отработки церемонии похорон предстоятеля католической церкви.

В самом подразделении информацию не подтвердили, указано в публикации.

Ранее сообщалось о тяжелой болезни Франциска, у 86-летнего Папы диагностировали двустороннее воспаление легких.