Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы Римского

Недавно возникли опасения относительно состояния здоровья папы Римского Франциска, который находится на лечении в римской клинике Gemelli из-за двусторонней пневмонии. В связи с этим швейцарская гвардия якобы начала подготовку к непредвиденным ситуациям, включая репетиции похорон, сообщает «Царьград» .

Однако позже охрана папы опровергла эту информацию, заявив, что их работа продолжается. Представитель гвардии подтвердил, что они продолжают выполнять свои обязанности по охране понтифика.

«Мы работаем в обычном режиме», — заявил один из гвардейцев.

Сообщается, что 88-летний Франциск получает лечение с 14 февраля, ему предписан полный покой, из-за чего все мероприятия отменены до конца недели, а возможная госпитализация может продлиться дольше. Несмотря на состояние здоровья, папа остается в хорошем настроении и проводит время, читая газеты и молясь.

В Ватикане подчеркнули, что он продолжает выполнять свои духовные обязанности в пределах возможного и ждет улучшения.