Швейцарская гвардия отрицает подготовку к похоронам папы Римского
Недавно возникли опасения относительно состояния здоровья папы Римского Франциска, который находится на лечении в римской клинике Gemelli из-за двусторонней пневмонии. В связи с этим швейцарская гвардия якобы начала подготовку к непредвиденным ситуациям, включая репетиции похорон, сообщает «Царьград».
Однако позже охрана папы опровергла эту информацию, заявив, что их работа продолжается. Представитель гвардии подтвердил, что они продолжают выполнять свои обязанности по охране понтифика.
«Мы работаем в обычном режиме», — заявил один из гвардейцев.
Сообщается, что 88-летний Франциск получает лечение с 14 февраля, ему предписан полный покой, из-за чего все мероприятия отменены до конца недели, а возможная госпитализация может продлиться дольше. Несмотря на состояние здоровья, папа остается в хорошем настроении и проводит время, читая газеты и молясь.
В Ватикане подчеркнули, что он продолжает выполнять свои духовные обязанности в пределах возможного и ждет улучшения.