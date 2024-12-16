Шумите за городом: в Госдуме призвали соблюдать тишину в новогоднюю ночь

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что, по закону, в Новый год граждане могут шуметь дольше, но в каждом регионе есть свои рамки закона о тишине, сообщает Газета.ru .

«В Самаре можно шуметь до трех часов ночи, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до четырех, в Алтайском крае — до шести утра. Я считаю, что в большом городе нормальная жизнедеятельность возможна только при очень уважительном отношении друг к другу», — уточнила депутат.

По ее словам, в новогоднюю ночь запускать петарды и кричать лучше подальше от жилых массивов и на специальных площадках, а дальше — в своих квартирах и в рамках приличия. Рядом есть маленькие дети, которые уже могли лечь спать, и пожилые люди. Самый приемлемый вариант — уехать за город.

При этом особенность закона о тишине заключается в трудности его исполнения: в ряде регионов он не согласован с МВД.