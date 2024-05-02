Штурмовики окрасили небо над Москвой в российский триколор

сегодня в 11:46

В столице прошла репетиция воздушной части парада Победы. Российские штурмовики окрасили небо над мегаполисом в триколор, сообщает «Москва FM» .

В опубликованном видео показано, как штурмовики в небе пускают цветной дым. В результате оно окрасилось в цвета флага России.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что репетиция прошла даже при плотной облачности.

«Высота нижней границы облаков, по данным аэропортов московского аэроузла, составляет 1000–1200 метров, что позволяет безопасно проводить групповые полtты в плотном боевом строю», — написал Леус в Telegram-канале.

Во время репетиции парада Победы москвичи могут увидеть технику прямо на улицах столицы. Предыдущая тренировка состоялась 26 апреля.

Традиционно парад Победы пройдет 9 мая на Красной площади. В мероприятии примут участие более 9 тыс. человек, а также 75 тыс. единиц военной техники и авиация. Воздушную часть парада отменяли в 2022 и 2023 годах.