Штрафы за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье превысили 2 млн рублей

Камеры дорожной сети на территории Московской области работают в круглосуточном режиме, позволяя выявлять нарушителей как в дневное, так и в ночное время. Так, за неделю в регионе зафиксировано 54 случая незаконной перевозки строительных отходов. Общая сумма штрафов превысила 2 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Важно отметить, что материальное наказание — не главная цель. Основная задача заключается в побуждении к оформлению необходимых документов. Это также поможет предотвратить образование несанкционированных свалок с которыми сталкиваются жители частных секторов и удаленных районов.

Наибольшее количество нарушений с начала недели зарегистрировано в округах Дзержинский и Жуковский, а также в Наро-Фоминске.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области обращают внимание: проще и выгоднее получить талон на перевозку отходов через региональный портал государственных услуг. Заполнение заявки займет не более 10 минут, однако это поможет избежать штрафов, которые могут достигать 250 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.