Штрафы за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье достигли 15 млн рублей

Перевозка строительного мусора по территории Московской области требует обязательного получения специального разрешения. Его отсутствие влечет за собой административную ответственность. В апреле было вынесено 156 постановлений, а наказание рублем составило 15 млн 188 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

Большая часть нарушителей была замечена на участке А-104 «Москва-Дмитров-Дубна». На сумму 4 млн 235 тыс. рублей было оштрафовано 35 большегрузных автомобилей. Водители из Ленинского округа чаще всего попадались под камеры на участках дорог М-5 «Урал» (Володарский — Каширское шоссе), Каширское шоссе с пересечением с М-5 «Урал», А-105, ведущей к аэропорту Домодедово, и М-4 «Дон». В общей сложности было выписано 23 штрафа на сумму 166 тыс. рублей.

В Мытищах, Луховицах и Реутове на Осташковском шоссе, Олимпийском проспекте и трассе «Луховицы — Зарайск» были замечены всего по одному нарушителю.

В ведомстве отметили, что дополнительно команда регулярно проводит экологические рейды с участием сотрудников министерства экологии, МВД и ГУРБ Подмосковья, в ходе которых проверяется наличие необходимых документов. Например, на прошлой неделе специалисты пресекли незаконный сброс 180 кубометров строительного мусора в Ленинском городском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.