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сегодня в 17:14

Штрафы за незаконную перевозку отходов в Ленинском округе составили 4,5 млн руб

Контроль за перемещением строительных отходов, сноса и грунтов осуществляется системой видеонаблюдения круглосуточно в течение всего года, что позволяет эффективно выявлять правонарушителей. Так, за первые недели сентября камеры на дорогах Ленинского округа зафиксировали 55 случаев нелегальной перевозки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Главная цель — не наложить штраф, а побудить водителей оформить все необходимые документы для легальной перевозки отходов.

Так, за первые недели сентября камеры на дорогах Ленинского городского округа зафиксировали 55 случаев нелегальной перевозки, что в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Теперь нарушителям грозит денежное взыскание в размере 4,5 млн рублей.

Наибольшее количество штрафов было выписано водителям, которых запечатлели на автомобильных дорогах М-4 «Дон», А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово» и на участке дороги М-5 «Урал» — п. Володарского — Каширское шоссе.

Оформить талон на перевозку отходов можно на региональном портале госуслуг. Процедура займет всего 10 минут, но поможет избежать штрафов до 250 тыс. рублей.

Всего на территории Московской области за незаконную перевозку строительных отходов было вынесено 373 постановления на общую сумму 16 203 000 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.