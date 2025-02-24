Штрафы за незаконное обращение со стройотходами достигли 5 млн в Подмосковье

Минэкологии Московской области продолжает активную работу по пресечению нарушений при перемещении и сбросе строительных отходов, сноса и грунтов на территории региона с использованием камер фото и видеофиксации. С начала 2025 года благодаря усиленному контролю и оперативным действиям инспекторов выявлено значительное количество нарушений, что позволило привлечь к ответственности недобросовестных перевозчиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с 1 января по 20 февраля 2025 года с использованием камер фото и видеофиксации вынесено 115 постановлений о назначении административных наказаний, из них: 85 постановлений по статье 6.26 КоАП МО практически на 4 миллиона рублей, и 30 постановлений по по ч. 3.3 ст. 8.2 КоАП РФ на общую сумму, превышающую миллион рублей.

«Минэкологии Московской области уделяет особое внимание проблеме несанкционированного размещения строительных отходов. Мы продолжаем активно работать над оперативным пресечением подобного рода нарушений. Наша цель — обеспечить соблюдение экологических норм и стандартов, сохранить чистоту и красоту Подмосковья для будущих поколений», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

На прошлой неделе инспекторами эконадзора Минэкологии совместно с Минчистоты, ГУРБ Московской области и МВД Российской Федерации состоялось контрольное (надзорное) мероприятие в Раменском округе, по итогам которого удалось предотвратить сброс 100 куб. метров строительного мусора.

Региональное Минэкологии призывает жителей и организации Московской области к соблюдению природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами. Нарушение законодательства влечет за собой штрафные санкции и другие меры ответственности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.