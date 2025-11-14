Штрафы за нарушение содержания животных в РФ достигают 200 тыс рублей

С сентября 2025 года в России действует официальный запрет на содержание в жилых помещениях 121 вида опасных животных, утвержденный правительством еще в мае, сообщает РИА Новости .

Как разъяснил юрист Олег Черкасов, в перечень вошли представители восьми групп фауны: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые и костные рыбы, а также коралловые полипы.

Теперь содержание в квартирах или частных домах таких животных, как змеи, тигры или крокодилы, карается штрафом до 30 тыс. рублей. Если же питомец причинит вред здоровью человека или повредит чужое имущество, сумма взыскания может достичь 200 тыс. рублей.

Отдельно юрист отметил, что хотя специального запрета на сельскохозяйственных животных нет, их содержание в жилых помещениях почти неизбежно нарушает права соседей и может привести к штрафу до 15 тыс. рублей с последующим изъятием животных.

