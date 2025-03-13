Штрафы и риски: что грозит работодателям за нарушения в охране труда

Основные виды нарушений:

Часть 1 — нарушение государственных нормативных требований охраны труда охватывает различные обязательные правила, такие как расследование несчастных случаев, создание системы управления охраной труда (СУОТ), оценка профессиональных рисков и учет микротравм.

Часть 2 — касается нарушений порядка проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

Часть 3 — регулирует случаи допуска работников к выполнению трудовых обязанностей без прохождения необходимого обучения, инструктажей по охране труда, медицинских осмотров или психиатрического освидетельствования. Именно «допуск» работника, то есть должны быть подтверждающие документы, например: отсутствие подписи в журнале инструктажей и отработанный рабочий день в табеле учета рабочего времени. Нарушение в оформлении инструктажей, например, если вместо полной даты рождения указан только год, относится к части 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Часть 4 — привлекает работодателей к ответственности за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ), относящимися ко второму классу риска причинения вреда здоровью. Когда речь идет о необеспечении СИЗ, важно точно определить класс риска средства защиты. Только за необеспечение СИЗ второго класса ответственности привлекается по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ, а остальные случаи относятся к первой части этой статьи.