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Штрафы для нерадивых родителей могут значительно вырасти

Правительство РФ поддержало инициативу о существенном увеличении штрафов за неисполнение родительских обязанностей, сообщает газета «Известия» .

Согласно подготовленным поправкам в закон, максимальное наказание вырастет вчетверо — до 2000 рублей, минимальное — впятеро, до 500 рублей.

Юридические эксперты поясняют, что подобные санкции применяются при систематическом уклонении от воспитания детей, включая: хроническую неуплату алиментов, пренебрежение образованием и безопасностью ребенка, полное отстранение от родительских обязанностей.

Оксана Грикевич, практикующий адвокат, отмечает, что органы опеки обычно начинают с профилактических мер.

«Штрафы выписывают лишь при повторных нарушениях, когда беседы не дают результата», — уточняет специалист.

Маргарита Абдрахимова из коллегии «Ленинградский адвокат» добавляет, что текущие штрафы остаются малоэффективными. «Даже увеличенные суммы вряд ли изменят поведение злостных нарушителей, но могут стать дополнительным рычагом воздействия», — считает эксперт.

Законопроект, направленный на укрепление института семьи, в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму. Параллельно обсуждаются меры по усилению профилактической работы с неблагополучными родителями.