Штрафовать за фотошоп: депутаты выступили против ретуши на сайтах знакомств

В Госдуме хотят запретить загружать отретушированные фотографии на сайты и приложения для знакомств. Депутаты ЛДПР призвали штрафовать платформы, которые не согласятся следовать новым правилам, сообщает SHOT .

Депутаты выступили с предложением прогонять все фотографии через ИИ, чтобы выявлять использование фотошопа и другие признаки редактирования. По мнению ЛДПР, пора навести порядок на подобных платформах, чтобы к ним появилось больше доверия.

Куратор молодежной организации партии Дмитрий Шатунов отметил, что в нынешнее время цифровые технологии буквально перерисовывают человека. Они стирают возраст, меняют черты лица и показывают личность, которая не имеет ничего общего с реальностью.

«Когда такие „маски“ становятся нормой, страдают самые уязвимые», — подчеркнул Шатунов.

Поступило предложение запретить загружать готовые снимки, а фотографироваться в самом приложении, где не будет возможности редактирования. В таком случае представители противоположного пола смогут оценить реальную внешность и свайпнуть в нужную сторону.

Есть и другое предложение — разработать алгоритм, который будет контролироваться Роскомнадзором. Он будет построен на ИИ и призван распознавать признаки редактирования. Платформы, которые не будут следовать новым правилам, заплатят штраф.