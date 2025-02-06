Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Штраф за незаконную перевозку стройотходов в Подмосковье превысил 1,7 млн рублей

В Московской области продолжают бороться с «серыми» возчиками строительных отходов. Только за неделю текущего года камеры системы «Безопасный регион»зафиксировали 40 случаев незаконной перевозки крупногабаритного мусора. Сумма штрафов составила 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Больше всего нарушений выявили в следующих городских округах:

Одинцовский,

Дзержинский,

Серпухов.

Водителей предупреждают, что проще и дешевле получить талон для перевозки отходов. Сделать это за можно на региональном портале государственных услуг.

Заявителю потребуется всего лишь предоставить свои личные данные, а также указать информацию о происхождении и объеме отходов сноса, грунта и строительных материалов, которые подлежат перевозке.

Заполнение анкеты займет не более 10 минут, но поможет избежать штрафов, которые могут достигать 250 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.