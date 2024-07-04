Штраф или колония: что ждет россиян, не заплативших НДФЛ до 15 июля

Юрист Екатерина Болдинова предупредила, что неуплата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 июля может обернуться для граждан серьезными финансовыми и правовыми последствиями, пишет «Секрет фирмы» .

За неуплату налога гражданину могут начислить пени. Их размер будет зависеть от длительности просрочки и суммы задолженности. В первые 30 дней просрочки пени составят 0,05% от суммы налога за каждый день, а после месяца просрочки вырастут вдвое — до 0,1% в день.

«Если после 15 июля сальдо ЕНС налогоплательщика будет отрицательным, то налогоплательщика могут привлечь к ответственности по статье Налогового кодекса за неуплату налога. Штраф составляет 20% от суммы налога к уплате. Он может быть и 40%, если налоговый орган установит умысел на неуплату налога, но с физическими лицами такое случается крайне редко», — заявила юрист.

Также налоговая служба через суд может получить право на принудительное взыскание долга. Сначала будет направлено требование о погашении, а в случае его игнорирования налоговики могут начать взыскание средств с банковских счетов должника.

В наиболее серьезных случаях, когда сумма неуплаченного НДФЛ превышает 2,7 млн рублей, в отношении гражданина могут возбудить уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов. Санкции по ней предусматривают штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до года, а при задолженности более 13,5 млн рублей — до 3 лет.